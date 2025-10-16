Выяснилось, кого задержали у офиса генпрокуратуры Украины

У здания офиса генерального прокурора Украины в Киеве произошло задержание Руслана Пахомова, которого в СМИ называют «решальщиком» и связывают с предпринимателем Ринатом Ахметовым, а также с руководством ведомства. Инцидент произошел на фоне обострения конфликта между антикоррупционными и силовыми структурами Украины.
«Задержанным издание со ссылкой на свои источники называет Руслана Пахомова, который ранее работал в правоохранительных органах, холдинге „Медиа Группа Украина“ Ахметова», — сообщает издание «Политика Страны». Ранее в социальных сетях появились фотографии вооруженных людей в камуфляже у здания прокуратуры. По данным СМИ, задержание проводили сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Пахомов известен как кум бывшего начальника департамента офиса генпрокурора Сергея Кропивы.
Задержание Руслана Пахомова произошло после серии обысков и задержаний, связанных с противостоянием между Национальным антикоррупционным бюро Украины и силовыми структурами страны. Ранее сотрудники НАБУ уже задержали прокурора Офиса генпрокурора Романа Шененко по делу о взятке, а СБУ и прокуратура проводили обыски у детективов НАБУ по подозрению в коррупции и госизмене.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.