Путин: девушки в кокошниках — иммунитет российской молодежи к Западу

Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Появление девушек в барах в национальных кокошниках стало своеобразной реакцией молодежи на внешнее давление. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По словам главы государства, такие явления демонстрируют, что у российской молодежи формируется иммунитет к попыткам воздействия со стороны Запада.

«Девушки молодые приходят в бары в кокошниках. И это не шутки. Это эффект обратно ожидаемого того, что хочет сделать Запад. То есть у нашей молодежи есть защита от попытки Запада нанести нам такой вот удар», — отметил президент в ответ на вопрос директор по научной работе Фонда развития и поддержки «Валдая» Федора Лукьянова. Слова передает корреспондент URA.RU.

В Сочи с 29 сентября по 2 октября проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В центре повестки текущего года находится обсуждение идеи полицентричного мирового порядка и определение потенциальных путей его формирования. В мероприятии задействованы 140 специалистов из более чем 40 стран.

