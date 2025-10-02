Путин на «Валдае» обратился к западным элитам

Западным элитам следует сосредоточиться на внутренних проблемах своих стран, а именно обратить внимание на экономику, промышленность, долги и кризисы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами. Посмотрите, что происходит на улицах европейских городов, что творится с экономикой, промышленностью, с европейской культурой и идентичностью, с огромными долгами и нарастающим кризисом систем социального обеспечения», — сказал Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году центральной темой конференции стало обсуждение идеи многополярного мира и анализ потенциальных путей его формирования. В мероприятии принимают участие 140 специалистов из более чем 40 стран.
