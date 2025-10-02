Путин пошутил, что мог утомить участников «Валдая», и извинился

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» с юмором отметил, что мог утомить присутствующих своей речью, и публично извинился перед участниками мероприятия. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Я вас утомил, извините», — заявил Путин, вызвав улыбки и одобрительную реакцию зала. Слова передает журналист агентства с места событий.

Сейчас российский глава выступает на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. В текущем году ключевое внимание конференции было уделено анализу идеи полицентричного мира и обсуждению потенциальных подходов к его формированию. В форуме задействованы 140 специалистов из более чем 40 стран.

