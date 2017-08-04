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04 августа 2017
23:55  04 августа 2017 0

За атакой на племянницу Рогозина в сочинском нацпарке стоят местные элиты. Эколог раскрыл подноготную громкого скандала

Шингаркин Максим. Челябинск., шингаркин максим
Местным элитам нужен свой человек на посту главы сочинского нацпарка, уверен ШингаркинФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Атака в СМИ на племянницу вице-премьера Рогозина Дарью Филиппову, которая была назначена врио директора нацпарка Сочи не что иное, как попытка предыдущего руководства удержать свой пост. Такого мнения придерживается бывший депутат Госдумы, ныне эксперт комитета по экологии Общественной палаты РФ Максим Шингаркин.

«Не секрет, что предыдущее руководство парка (речь идет о бывшем директоре Николае Пеньковском, прим.ред) боится аудита и всячески препятствует расследованию итогов своей деятельности. Очевидно и то, что региональному истеблишменту хочется завести на это место своего человека», — рассказал «URA.RU» Шингаркин.

По словам экс-депутата, последнее время Пеньковский был больше озабочен не выполнением своих профессиональных обязанностей, а выстраиванием отношений с местными крупными чиновниками.

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«Он был тесно связан с тамошними элитами, осуществлял там широкую форму гостеприимства. В том числе и в ущерб интересам охраны окружающей среды. У природоохранных организаций к нему возник огромный пакет вопросов. Такой парк — очень важный объект для страны. На мой взгляд, руководить подобными структурами должен человек, назначенный „из центра“, не имеющий отношения к местным. У нас есть принцип ротации кадров, который применяется, в том числе и в силовых структурах. Региональные начальники прокуратуры и следственного комитета время от времени меняются местами, чтобы не было некого „врастания“. Этот же принцип стоит применять и к национальным паркам», — добавил эксперт.

По мнению Шингаркина, будущий кандидат на должность главы парка должен быть компетентным и образованным специалистом.

«Я считаю, что Минприроды, назначая на должность руководителя человека, должно провести консультации с организациями из общественного совета Министерства природных ресурсов. Это должен быть компетентный человек с профильным или смежным образованием в области природоохраны. Обязательно с опытом работы в другом парке. И с незапятнанной репутацией. Возраст большого значения не имеет», — перечислил критерии собеседник агентства.

Скандал в сочинском нацпарке произошел 1 августа. Племянница вице-премьера Рогозина Дарья Филиппова, ранее работавшая в парке вице-президентом по туризму Ассоциации заповедников и национальных парков стала врио руководителя заповедника. Предшествующую этому отставку директора парка Николая Пеньковского в Минприроды связали с «ухудшением качества работы», напоминает Национальная служба новостей.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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