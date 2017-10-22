Учительница совратила 15-летнюю школьницу

08:12 22 октября 2017 0

Сексуальный скандал разгорелся в штате Флорида в США Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В штате Флорида в США разгорается сексуальный скандал с участием девушки-подростка. Учительницу 15-летней школьницы обвинили в совращении несовершеннолетних.

Как передает РЕН-ТВ, 30-летняя Жаклин Трумэн, преподающая иностранные языки, имела сексуальные отношения со своей 15-летней ученицей. По данным Independent, сексуальные утехи происходили прямо в классе. Именно этот факт особенно возмутил полицейских, расследующих дело. Учительнице вменяют от пяти до десяти эпизодов совращения. После того как стало известно о ее увлечении девочкой, Трумэн уволилась из школы. Сейчас она содержится в исправительном учреждении в Сэнфорде.