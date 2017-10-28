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28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Москвы
01:16  28 октября 2017 0

СМИ подсчитали, сколько россиян погибло в Сирии с начала года

Российские военные в 2017 году потеряли в Сирии 16 человекФото: Министерство обороны РФ
новость из сюжета:
Война в Сирии
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С начала 2017 года в Сирии зарегистрирована смерть как минимум 131 гражданина России. В это число не входят военнослужащие Минобороны, которые находятся на Ближнем Востоке в служебной командировке и информация о них не регистрируется через дипломатические службы.

По данным Reuters, в распоряжении которого оказалась консульская справка о смерти гражданина РФ Сергея Поддубного, установить, сколько россиян погибли непосредственно в ходе военных действий, невозможно. Ни один из них не являлся действующим военнослужащим, однако среди них могли быть те, кто работал в так называемых «частных военных компаниях».

Что касается Сергея Поддубного, его справка, выданная консульским отделом в Дамаске 28 сентября, имеет учетный номер 131 (нумерация обнуляется каждый год 1 января каждого года). По данным агентства, Поддубный погиб в городе Тиас в провинции Хомс (к западу от Пальмиры) от «обугливания тела». В Сирию он уехал из Краснодарского края, «по частному контракту участвовать в военной операции».

В данное число также не входят и те россияне, которые воевали на стороне террористов — тела погибших боевиков на родину официально не отправляют, а дипломаты не ведут их учет. Что касается военнослужащих Минобороны, то их официальные потери составили с начала года 16 человек.

Евгений Александров
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