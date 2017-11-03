Российский лыжник Евгений Белов, представляющий Тюменскую область, прокомментировал свою пожизненную дисквалификацию, отметив, что у него внутри «горит огонь несправедливости».
«Смысл олимпийского флага — 5 колец — это 5 частей света, объединённые вместе и 6 цветов (с фоном) символизируют национальные цвета всех стран мира. Жаль, что люди, сидящие в МОК забыли про это! Очень жаль, что они прогнулись под чьим-то влиянием. Судьбы чистых спортсменов для них не имеют никакого значения, они боятся принять честное и справедливое решение. Это было видно по их глазам и лицам, они засыпали на комиссии!!! Наверно они боятся потерять свое место, ну и пусть они живут в страхе», — написал Белов на своей страничке в соцсети Instagram.
Ранее стало известно, что россияне Александр Легков и Евгений Белов отстранены МОК от игр после того, как их признали виновными в употреблении допинга во время Олимпийских игр в Сочи.