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05 ноября 2017
16:54  05 ноября 2017 0

Пользователи «ВКонтакте» получили уникальную возможность

Инаугурация Трампа. Москва, маска гая фокса, Guy Fawkes, anonymous, аноним
Маска Гая Фокса стала символом анонимностиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователи «ВКонтакте» получили возможность публиковать анонимные записи в соцсети. Новая функция будет доступна только в воскресенье, 5 ноября, сообщает группа Live Express.

«Сегодня празднуется Ночь Гая Фокса. В честь праздника ВКонтакте запускает возможность публиковать анонимные записи», — рассказали представители социальной сети.

Чтобы сделать анонимную запись, нужно при создании нового поста активировать соответствующую опцию с помощью ползунка. Лайки под такой записью будут анонимными. После завершения акции все анонимные посты удалятся.

Отметим, что маска Гая Фокса сегодня выступает одним из символов анонимности в интернете.

Пользователи соцсети неоднозначно восприняли нововведение. Одни предположили, что анонимные сообщения могут быть переданы правоохранителям. Другие отметили, что так и не поняли, как воспользоваться новой функцией.

Олег Теплоухов
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