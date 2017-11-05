Пользователи «ВКонтакте» получили возможность публиковать анонимные записи в соцсети. Новая функция будет доступна только в воскресенье, 5 ноября, сообщает группа Live Express.
«Сегодня празднуется Ночь Гая Фокса. В честь праздника ВКонтакте запускает возможность публиковать анонимные записи», — рассказали представители социальной сети.
Чтобы сделать анонимную запись, нужно при создании нового поста активировать соответствующую опцию с помощью ползунка. Лайки под такой записью будут анонимными. После завершения акции все анонимные посты удалятся.
Отметим, что маска Гая Фокса сегодня выступает одним из символов анонимности в интернете.
Пользователи соцсети неоднозначно восприняли нововведение. Одни предположили, что анонимные сообщения могут быть переданы правоохранителям. Другие отметили, что так и не поняли, как воспользоваться новой функцией.