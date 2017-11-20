09:00 20 ноября 2017 0

Минтруд назвал лидеров по росту зарплат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня 20 ноября, понедельник. И вот главное к этому часу:

Сургутянин выиграл в лотерею 32 миллиона, а чуть раньше «рассекретилась» жительница Воронежской области, которая сорвала рекордный куш в 506 миллионов. Ведущие психологи России рассказали «URA.RU», почему этим счастливчикам не стоит завидовать и как «выигрыш может обернуться пулей в живот».

К слову — в Минтруда рассказали, у работников каких сфер растет зарплата. Лидер рейтинга вас удивит.

Уральских предпринимателей весной 2018 ждет массовое банкротство. На 11 конкретных примерах объясняем, почему бизнес-центры в Екатеринбурге пустуют и как кофейни переживут кризис.

Цена литра топлива перевалит за 50 рублей. Бензин будет дорожать неравномерно, в зависимости от региона.

На журналистку РЕН ТВ Марию Семеняченко напали прямо во время съемок сюжета. Девушка получила несколько ударов и лишилась мобильного телефона. Весь инцидент попал на видео.

Полячка превратила себя в живую «Барби». Девушка призналась, что начала с пластики носа и не смогла остановиться — за 40 тысяч долларов она «прокачала» губы и грудь. И это надо видеть.