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20 ноября 2017
22:58  20 ноября 2017 0

«Газпром» потратит более 100 млн рублей на свой юбилей

ПМЭФ-2015. Итоговые (обработанные). Санкт-Петербург, газпром
Компании исполняется 25 летФото: Александр Мамаев © URA.RU

На празднование своего 25-летия российская энергетическая компания «Газпром» потратит более 100 млн рублей. Торжество состоится в феврале 2018 года и пройдет с размахом, как можно судить по соответствующей информации на сайте госзакупок.

Эти деньги пойдут на организацию различных развлекательных программ. Отдельным запросом на сайте значится заключение договора с комбинатом питания «Кремлевский» на оказание услуг по организации питания в Государственном кремлевском дворце на 10 млн рублей.

Такому масштабному празднованию юбилея не помешает рекордный убыток «Газпрома», полученный по итогам девяти месяцев текущего года. Он составил 9,2 млрд рублей против прибыли в 75,5 млрд рублей годом ранее.

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский предложил странам Европы отказаться от закупки российского газа. Сама Польша намерена осуществить этот проект через пять лет, несмотря на то, что сегодня две трети потребности Польши в голубом топливе обеспечивает российский «Газпром».

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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