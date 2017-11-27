Росгвардия потратит миллион рублей на сувенирное оружие

18:26 27 ноября 2017 0

Изготовителя подарочного оружия выберут в декабре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Росгвардия объявила конкурс на изготовление двадцати казачьих шашек в подарочных коробках. Заявка силового ведомства размещена на портале госзакупок.

Заявка разбита на четыре тендера — максимальная стоимость контракта по каждому составит 225 тысяч рублей. На всех подарочных шашках должна быть выгравирована надпись «От директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» (в данный момент ведомство возглавляет Валерий Золотов). Кроме того, все подарочные изделия должны быть изготовлены из высоколегированной стали, а рукоятки — из лучших сортов колхидского орешника, произрастающего в западных районах Закавказья, пишет «Лента.ру».

Отмечается, что подарочные шашки должны быть переданы ведомству в течение недели после подписания контракта. Средства на изготовление холодного оружия будут выделены из федерального бюджета.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что в ночь с 25 на 26 ноября на Кубани погиб боец Росгвардии. Мужчина, временно исполнявший обязанности начальника отдела вневедомственной охраны по Армавиру, попытался уладить конфликт между посетителями ресторана, однако получил огнестрельное ранение и скончался.