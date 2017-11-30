16:41 30 ноября 2017 1

Мужчин будут судить по всей строгости закона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двое туристов из США могут сесть в тюрьму на семь лет за публикацию фото своих обнаженных ягодиц на фоне храма Ват Арун в Бангкоке. Американцев задержали пару дней назад, 38-летние мужчины сознались в преступлении. Глава полицейского участка заявил, что будет настаивать на максимально строгом наказании за осквернение святыни.

По тайским законам публикация порнографических фотографий влечет наказание в виде лишения свободы до пяти лет и штраф сто тысяч бат. Религиозное оскорбление предусматривает заключение от года до семи лет и штраф в размере от 20 до 40 тысяч бат, сообщает TJournal. Суд Таиланда будет рассматривать дело по всей строгости закона. «Это напоминание о том, что все должны уважительно относиться к религии и культуре Таиланда», — приводит слова властей ABC News. Издание BBC сообщило, что мужчин депортируют и отзовут их визы с запретом возвращаться в Таиланд.

Задержанные Джозеф Дасилва и Тревис Дасилва обратились за помощью к городскому комиссару Николь Мюррей-Рамирез. Несмотря на сложность ситуации, она ведет переговоры с властями США. «Чтобы понять, как мы можем помочь», — сказала комиссар.

Мужчины вели Instagram-аккаунт Travelling Butts («Путешествующие задницы»). После инцидента авторы удалили страницу. Вчера появилась еще один профиль с аналогичным названием («travelling_butts»). Возможно, авантюристы решили вновь опубликовать архив своих полуголых фото. Снимок, за который туристам грозит срок, появился с запикселенными пятыми точками.

На данный момент американцы оштрафованы на пять тысяч бат (150 долларов) каждый.