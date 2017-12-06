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06 декабря 2017
18:02  06 декабря 2017 0

Курганец, придумавший дизайн областной больницы, покорил ТНТ. ФОТО, ВИДЕО

Лев Епишин принял участие в двух сезонах «Школы ремонта»Фото из личного архива Льва Епишина

Уралец Лев Епишин прославился на всю страну, приняв участие в двух сезонах шоу «Школа ремонта» на канале ТНТ. Благодаря дизайнеру из Кургана творческая семья обзавелась музыкальным салоном в гостиной, а спортивный подросток — уютной и минималистичной комнатой.

Лев Епишин начал заниматься дизайном еще в Кургане: отучился в КГУ по специальности «Профессиональное обучение (дизайн)». Из запоминающихся проектов в родном городе — входная группа областной клинической больницы и приемный покой кардиологического диспансера.

В «Школу ремонта» курганец впервые попал в 2016 году — как признается Лев, на продюсеров программы он вышел самостоятельно, так как хотел получить новый опыт. Первым «клиентом» стала семья Ларкиных: для них Лев создал музыкальный салон в стиле ар-нуво с местом для танцев и возможностью музицирования. Во втором сезоне дизайнер превратил «бабушкину» комнату в подростковую, сделав акцент на увлечения 17-летнего парня.

На «Школе ремонта» курганец обзавелся интересными знакомствами
Фото из личного архива героя публикации

По словам Льва Епишина, особых сложностей в «Школе ремонта» у него не возникало. «Единственное, тяжело, когда съемочный день идет с 9 утра и заканчивается в 11 вечера. Для одного эфира нужно отснять три таких дня. А создавать проект за короткий промежуток времени — очень интересно», — поделился дизайнер с «URA.RU».

Лев также рассказал, что благодаря проекту получил много интересных связей. Сейчас дизайнер постоянно находится в командировках — занимается дизайном интерьеров в Уральском федеральном округе, Москве и Сочи. «Ни в одном городе не провожу больше недели. Заканчиваю проект и еду в другое место. Город, в котором хотел бы жить, пока не выбрал», — признался собеседник.

На вопрос, будет ли он еще участвовать в «Школе ремонта» и других проектах на телевидении, дизайнер ответил неоднозначно: «Все возможно. Я стараюсь не рассказывать о таких вещах до выхода эфира».

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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