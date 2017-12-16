Выставлен на продажу самый дорогой дом в России

07:35 16 декабря 2017 0

Цена элитного особняка в Подмосковье в 1100 раз больше чем в среднем по России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самый дорогой дом в России находится в Московской области — это особняк в деревне Раздоры площадью 1,7 тысячи квадратных метров и участком в 110 соток. По информации портала «Мир квартир», стоимость дома составляет 5,8 млрд рублей, что в 400 раз превышает среднюю цены дома в Подмосковье и в 1100 раз — стоимость домов в целом по России.

Домовладение представляет собой здание для приемов с большой сценой, профессиональной кухней, конференц-залом, гаражом на шесть автомобилей, мини-фермой, теплицами и прудами для рыбалки. В доме имеются спа-зона с бассейном, сауной и хаммамом, солярий, салон красоты, кинотеатр, бильярд, библиотека и пять спален, каждая — со своим санузлом и гардеробной, а также кабинеты, передает телеканал 360.

Домовладение находится в коттеджном поселке «Флоранс», в пяти километрах от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Здание продается собственником со всей мебелью и техникой, отмечает РИА «Новости».