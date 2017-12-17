Звезда «Дома-2» пожаловалась на адские муки из-за онкологии. ФОТО

03:07 17 декабря 2017 0

Девушка болезненно переносит процедуры, но сдаваться не собирается Фото: личная страница Елены в соцсети ВКонтакте

Одна из бывших участниц телепрограммы «Дом-2» Елена Степунина рассказала о своей борьбе с раком. По словам девушки, лечение приносит ей невыносимую боль.

Своими ощущениями от терапии девушка поделилась на личной странице в Instagram. «Словила побочку от лучевой терапии. Такую как межреберная невралгия. И друзья мои, я вам скажу, что это самая адская боль, что я ощущала за всю свою жизнь», — рассказала Степунина. При этом экс-участница скандального телешоу отметила, что притупить боль ей помогли прописанные лекарства.

Фото: скриншот страницы Елены в Instagram

Свое обращение к читателям девушка решила закончить на оптимистичной ноте. «Это все фигня, пройдет. Главное вылечить основное заболевание, а дальше разберемся», — поделилась Елена. Также Степунина шутливо отметила свой прогресс в борьбе со страшной болезнью: «Кстати, ресницы и брови я уже отрастила. Больше не гуманоид».

Как отмечает портал Дни.ру, подписчики девушки решили поддержать ее в комментариях. Большинство отметили прекрасный внешний вид Елены и призвали ее не сдаваться в борьбе с недугом. Под записью с откровением Степуниной за сутки набралось несколько десятков пожеланий скорейшего выздоровления.