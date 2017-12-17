{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради показателей президентской кампании придется перекроить весь город
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,90
Динамика за 2 недели
Евро 69,43
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
17 декабря 2017
16 декабря 2017
Главные новости Москвы
03:07  17 декабря 2017 0

Звезда «Дома-2» пожаловалась на адские муки из-за онкологии. ФОТО

Девушка болезненно переносит процедуры, но сдаваться не собираетсяФото: личная страница Елены в соцсети ВКонтакте

Одна из бывших участниц телепрограммы «Дом-2» Елена Степунина рассказала о своей борьбе с раком. По словам девушки, лечение приносит ей невыносимую боль.

Своими ощущениями от терапии девушка поделилась на личной странице в Instagram. «Словила побочку от лучевой терапии. Такую как межреберная невралгия. И друзья мои, я вам скажу, что это самая адская боль, что я ощущала за всю свою жизнь», — рассказала Степунина. При этом экс-участница скандального телешоу отметила, что притупить боль ей помогли прописанные лекарства.

Фото: скриншот страницы Елены в Instagram

Свое обращение к читателям девушка решила закончить на оптимистичной ноте. «Это все фигня, пройдет. Главное вылечить основное заболевание, а дальше разберемся», — поделилась Елена. Также Степунина шутливо отметила свой прогресс в борьбе со страшной болезнью: «Кстати, ресницы и брови я уже отрастила. Больше не гуманоид».

Как отмечает портал Дни.ру, подписчики девушки решили поддержать ее в комментариях. Большинство отметили прекрасный внешний вид Елены и призвали ее не сдаваться в борьбе с недугом. Под записью с откровением Степуниной за сутки набралось несколько десятков пожеланий скорейшего выздоровления.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
[an error occurred while processing the directive]