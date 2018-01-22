В случае, если между Россией и Украиной действительно начнется военное столкновение, то оно продлится не более одной недели. Такой прогноз дал бывший спикер МИД Украины Олег Волошин. По его словам, все это прекрасно понимают.
«Нам „Джавеллины“ не помогут. Не спасут от российской стратегической авиации, от крылатых ракет, от бомбардировок и так далее. Я уверен, что это все прекрасно понимают, — приводит слова политика „Федеральное агентство новостей“. — Войну с Россией, с полноценным применением всей мощи российской армии, мы проиграем в течение недели максимум».
По словам Волошина, он внимательно следил за развитием событий в Сирии, и отметил, что Россия действовала в основном используя крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Средств для противодействия этим видам оружия у Украины нет.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко объявил, что в 2018 году страна наконец-то получит летальное оружие от США и их союзников. В России считают, что любое решение США о поставках летального оружия Украине усугубит конфликт на юго-востоке страны.
Отметим, Олег Волошин возглавлял Департамент информационной политики МИД Украины до 2013 года. В настоящее время имеет оппозиционные взгляды правящим кругам — в частности, считает референдум 2014 года в Крыму честным, и не поддерживает тех, кто уверен в агрессивной политике Москвы в отношении Киева. По мнению политика, Россия стремится удержать Украину в сфере влияния, а вовсе не сделать ее своей провинцией.