17:19 01 февраля 2018 0

Теперь мэр Заволжска рассмотрит просьбу молодой мамы Фото: depositphotos.com © URA.RU

Мэра Заволжска в Ивановской области Александра Предтеченского заставили извиниться перед девушкой-сиротой, которая одна воспитывает ребенка. Интернет взорвался после того, как она опубликовала видео, на котором чиновник в ответ на ее жалобы в грубой форме спросил: «Зачем рожаете?».

Причиной стало не только общественное возмущение, но и реакция врио ивановского губернатора Станислава Воскресенского, который посчитал, что мэр не может грубить людям, а обязан «выслушать и решить проблему», сообщает РИА «Новости».

Правительство региона сообщило журналистам, что чиновник уже принес извинения и в ближайшее время внимательно рассмотрит просьбу, с которой молодая мама обратилась в мэрию. Как сообщалось ранее, девушка получила бесплатную квартиру, где нужен серьезный ремонт, на который у хозяйки нет средств.