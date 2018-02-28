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01 марта 2018
28 февраля 2018
22:32  28 февраля 2018 3

Мать превратила ребенка в инвалида ради социальных выплат

Знак аварийной остановки. Екатеринбург, инвалид, парковка, стоянка, знак аварийной остановки, дтп
Инвалидность — повод заработать, решила женщинаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Магаданской области семь лет морила голодом и травила лекарствами сына ради получения социальных выплат. Об этом сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, в 2008 году женщина вместе с мужем взяли под опеку ребенка-сироту из Магадана. В тайне от супруга приемная мать начала систематически морить мальчика голодом и давать ему разные лекарства, чтобы вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта. Здоровью ребенка был нанесен тяжкий вред. Женщина оформила сыну инвалидность. За семь лет фигурантка дела получила более 1,5 миллиона рублей из федерального бюджета в качестве социальных выплат. Общий ущерб оценен в 2,5 млн рублей.

«Женщина обвиняется по четырем статьям — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «Причинение тяжкого вреда здоровью», «Мошенничество» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», — пояснила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Следователи также намерены дать оценку действиям органам опеки, допустившим преступление.

Наталья Михалева
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