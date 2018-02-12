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13 февраля 2018
12 февраля 2018
22:20  12 февраля 2018 0

В России выросли цены на авто. За иномарку придется отдать 1,5 млн рублей

Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, geely
На автомобили Geely цены выросли на 32%Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В России средневзвешенная цена на новые автомобили выросла на 2% и составила 1,33 млн рублей. При этом стоимость иномарок выросла до 1,55 млн рублей, а отечественных машин — до 583 тысяч рублей.

Среди автомобильных брендов из топ-35 по продажам больше всего увеличились цены на китайские Geely и Chery — на 32% и 25,5% соответственно, следует из данных агентства «Автостат». Еще семь марок автомобилей, в том числе KIA, Volkswagen и Hyundai, подорожали на 10—20%, уточняют Nation News. Средняя цена машин еще 21 бренда увеличилась максимум на 9%. В их число вошли Skoda, Renault, Ford, BMW и Lada.

При этом некоторые марки автомобилей в 2017 году подешевели, сообщает телеканал 360. Например, средняя цена на машины УАЗ снизилась на 0,2%, Mercedes-Benz — на 1,1%, Toyota — на 2,4%, Land Rover — на 3,3%. Существеннее всего подешевели машины Infiniti — на 9% по сравнению с 2016 годом. Автоэксперты предположили, что это может быть связано с изменением общей структуры продаж.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков сообщил о том, что цены на автомобили в 2018 году могут вырасти сразу на 17%. По его словам, в концернах увеличение стоимости машин объясняют ростом акцизов, предполагаемой индексацией утилизационного сбора и инфляцией.

Ольга Кулакова
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