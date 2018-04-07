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07 апреля 2018
21:25  07 апреля 2018 0

В Ростове припаркованный внедорожник провалился под землю. «Уютненько улеглась!» ФОТО, ВИДЕО

Автомобиль рухнул в провал железобетонного коллектораГруппа «ВКонтакте» «Ростов Главный»

ЧП случилось в Ростове-на-Дону. Там на улице Ереванская полностью ушел под землю припаркованный внедорожник. Вину за произошедшее взял на себя Ростовводоканал, он же и занимался подъемом злополучной машины их ямы, сообщили в его пресс-службе.

«Сегодня днем по адресу: ул. 31 Линия, 1 произошел провал железобетонного коллектора. В образовавшуюся яму провалилась припаркованная машина», — пояснили в «Ростовводоканале». После того, как машину вызволили из ловушки, специалисты смогли приступить к ремонту. Что касается возмещения ущерба хозяину машины, то организация обещает оплатить все его расходы на восстановление автомобиля. «Все будет по закону. Виноваты — возместим!», — заявили в «Ростовводоканале»,

Комментаторы сочувствуют хозяину машины, но не упускают возможности поупражняться в остроумии. «Это походу метро нашли», «Дороги плохие, машины тяжелые, кроты — упорные!», «Ростов к чемпионату готов. Запускайте иностранцев! Чтоб они провалились», «Чет очково стало на улицу выходить, посижу-ка я лучше дома», «Ох уж эти кроты», «Уютненько улеглась!», «Кроссовер, сам выедет», — комментируют горожане.

Екатерина Бойбородина
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