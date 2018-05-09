Apple разработала систему защиты смартфонов от спецслужб

Нововведения обнаружились в обновленной прошивке
Компания Apple усилила защиту своих смартфонов от спецслужб. Теперь получить доступ к данным, которые находятся в устройстве, будет еще сложнее.
В обновленной прошивке iOS 11.4 пользователи обнаружили режим ограниченного доступа USB, пишет «Русская планета». Он отключает передачу данных через USB, если телефон остается заблокированным в течение недели. Это значит, что если полиции не удастся взломать телефон в течение недели, гаджет заблокируется и разблокировать его сможет только владелец.
Ранее Apple отказалась помочь американским властям. Они требовали помочь им разблокировать iPhone, принадлежавший террористу.