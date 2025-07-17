Захарова пригрозила ударами странам, которые поставляют оружие Украине

Москва заявила о своем праве наносить удары по военным объектам тех государств, которые предоставляют Украине вооружение, используемое для атак по территории России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое [дальнобойное] оружие против России. В случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально», — сказала Захарова на брифинге, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».
Она отметила, что применение дальнобойных ракет ВС Украины возможно только при соблюдении определенных условий и не допускает их самостоятельного использования украинской армией. В качестве примера она привела военнослужащих Германии, которые могут оказаться вовлеченными в планирование ударов против России.
«Использование дальнобойных систем без прямого участия военных специалистов стран-производителей этих систем <...> По сути, военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлеченными в планирование и осуществление боевых операций против нашей страны в случае применение упомянутых Taurus или их модификаций под другими вывесками», — рассказала представитель МИД РФ.
В ходе этого же брифинга Захарова отреагировала на слова главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса. Последний заявил, что Германия готова убивать российских военнослужащих, если Россия нападет на страну НАТО. Захарова отметила, что власти ФРГ «просто озверели».
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