Военный эксперт усомнился в силе российского оружия, вызывающего рвоту и галлюцинации

Новейшая разработка оказалась устаревшим неэффективным образцом Фото: Минобороны России

Станцию визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», разработанная Санкт-Петербургским холдингом «Росэлектроника», назвали «устаревшим неэффективным образцом». От оружия, созданного, чтобы вызывать рвоту и галлюцинации у врага, можно защититься, закрыв один глаз.

«„Филин“, ослепляющая противника и вызывающая галлюцинации, является разработкой 17-летней давности», — уточняет «Фонтанка» со ссылкой на бизнесмена Юрия Зенкевича, предприятие которого «Юпитер-З» якобы давно занималось данным оружием. «Они [Росэлектроника] выдают за ноу-хау изделие, давно созданное, в том числе за счет моих средств», — пожаловался Зенкевич и назвал якобы новейшее российское оптическое оружие «устаревшим прототипом».

Кроме того, систему назвали неэффективной. Об этом изданию рассказал высокопоставленный сотрудник Института мозга человека РАН. По его мнению, вызвать у врага определенное нарушение работы с помощью подобной системы можно. «Мозг, грубо говоря, начинает безостановочно „гонять“ информацию по полушариям, что может вызвать эпилептический припадок», — объяснил эксперт. Однако отметил, что «для защиты от такого воздействия достаточно закрыть один глаз».

Ранее СМИ опубликовали видео с испытаний новейшего российского оптического оружия «Филин». Оказалось, что система может ослепить не только личный состав противника, но и его дальномеры, прицелы и системы наведения, напоминает «Национальная служба новостей».