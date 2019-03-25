В Венесуэле назвали цель визита российских солдат

Российские военные прилетели в Каракас для «двухсторонних консультаций» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Переворот в Венесуэле

Два российских самолета с сотней военнослужащих и 35 тоннами груза прибыли в Венесуэлу для «двухсторонних консультаций». Об этом журналистам сообщил дипломатический источник в Каракасе.

«Прибыли для участия в двусторонних консультациях», — приводит РИА «Новости» слова собеседника, который также добавил, что в прибытии самолетом «нет ничего загадочного». Визит российских военных якобы связан с реализацией контрактов, которые были подписаны странами много лет назад. Речь идет, в том числе, о контрактах по военно-техническому сотрудничеству.

Ранее, напомним, в СМИ появилась информация о прибытии в Венесуэлу самолета Ан-124 с 99 российскими солдатами и 35 тоннами груза на борту. Также в столицу якобы прибыл первый заместитель главнокомандующего сухопутными войсками России, генерал-полковник Василий Тонкошкуров.