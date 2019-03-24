СМИ: В Венесуэлу прибыли российские военные

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 22:24
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Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, ан-124-100, самолет руслан
В страну якобы прилетел российский Ан-124Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Венесуэлу прибыл высокопоставленный российский военный. Он якобы прилетел в сопровождении сотни солдат.

Об этом сообщает telegram-канал «Оперативная линия». Авторы канала утверждают, что в Венесуэлу прилетел самолет Ан-124 с 99 российскими солдатами и 35 тоннами груза на борту. С ними якобы прибыл первый заместитель главнокомандующего сухопутными войсками России, генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Авторы канала уточнили, что борт прибыл в Венесуэлу из Москвы через Сирию.

Ранее стало известно, что Россия планирует еженедельно отправлять в Венесуэлу тонны лекарств. Гуманитарный груз, по словам президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, будет прибывать в страну регулярно.

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