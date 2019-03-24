СМИ: В Венесуэлу прибыли российские военные

В Венесуэлу прибыл высокопоставленный российский военный. Он якобы прилетел в сопровождении сотни солдат.
Об этом сообщает telegram-канал «Оперативная линия». Авторы канала утверждают, что в Венесуэлу прилетел самолет Ан-124 с 99 российскими солдатами и 35 тоннами груза на борту. С ними якобы прибыл первый заместитель главнокомандующего сухопутными войсками России, генерал-полковник Василий Тонкошкуров.
Авторы канала уточнили, что борт прибыл в Венесуэлу из Москвы через Сирию.
Ранее стало известно, что Россия планирует еженедельно отправлять в Венесуэлу тонны лекарств. Гуманитарный груз, по словам президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, будет прибывать в страну регулярно.