Присутствие в Венесуэле военных из России не нарушает никаких законов, поскольку соответствует заключенным заранее договоренностям. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Российские военные специалисты находятся в Венесуэле по договоренности. Это все в рамках нормальных отношений с законным правительством делается», — цитирует Ушакова «Интерфакс».
Отвечая на вопрос о реакции США, помощник президента России подчеркнул, что на него уже дала достойный ответ представитель МИД РФ Мария Захарова. «Пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются», — приводит слова Захаровой телеканал «Царьград».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть Венесуэлу, напоминает RT. По его словам, Вашингтон рассмотрит все доступные варианты, чтобы этого добиться. Таким образом американский лидер отреагировал на прибывшие 25 марта в Венесуэлу два российских самолета с 99 военнослужащими и 35 тоннами груза.