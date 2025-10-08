Россияне пожаловались на сложности с попаданием в Южную Корею

Российские туристы массово сталкиваются с отказами во въезде в Южную Корею — пограничники разворачивают как одиноких путешественников, так и целые семьи с детьми. Почти всем россиянам устраивают допрос на знание достопримечательностей Сеула.
Примеры случаев:
- Семью из семи человек не пустили почти в полном составе — разрешили въезд только бабушке с ребенком
- Одному туристу одобрили въезд, а его жене отказали из-за незнания адресов достопримечательностей
- Молодых девушек часто принимают за секс-работниц и отказывают после часов ожидания
Путешественник Андрей, оказавшись в зоне ожидания аэропорта, устроил одиночный пикет с плакатом «корейское правительство держит меня в заложниках». После этого пограничники были вынуждены отпустить его, передает Baza.
По словам россиян, корейские пограничники устраивают тесты на знание истории, памятников и знаковых мест Сеула. Тех, кто не проходит проверку, отправляют в специальные помещения ожидания («подвалы») до обратного рейса.
Ситуация с отказами во въезде для россиян в Южную Корею происходит на фоне активной работы России по развитию въездного туризма. Правительство РФ, в свою очередь, планирует ввести безвизовый режим с рядом стран, включая Китай, Малайзию и Саудовскую Аравию, для увеличения туристического потока и укрепления экономического сотрудничества.
