Венесуэла ждет прибытия новых военных из России

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 18:08
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100-летие создания Приволжского и Уральского военных округов на площади Советской Армии. Екатеринбург, построение, военные, солдаты, вооруженные силы, военнослужащие
Российские военные могут прибыть в Венесуэлу в ближайшее времяФото: Анна Майорова © URA.RU
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Переворот в Венесуэле

В Венесуэлу может приехать очередная военная миссия из России. Об этом журналистам заявил венесуэльский вице-президент по вопросам планирования Рикардо Менендес.

«Сотрудничество с Россией поможет дать реальные ответы на вопросы, с которыми сталкивается наша страна», — приводит «Царьград» слова Менендеса. Также он уточнил, что российские военные будут находиться в Венесуэле до тех пор, пока того будет требовать государственная безопасность.

Два российских самолета с 99 военнослужащими и 35 тоннами гуманитарного груза на борту прибыли в Венесуэлу 25 марта. В итоге президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия отозвала своих военных, напоминает телеканал 360. По словам американского лидера, он примет для этого все необходимые меры.

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