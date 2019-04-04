Венесуэла ждет прибытия новых военных из России

В Венесуэлу может приехать очередная военная миссия из России. Об этом журналистам заявил венесуэльский вице-президент по вопросам планирования Рикардо Менендес.
«Сотрудничество с Россией поможет дать реальные ответы на вопросы, с которыми сталкивается наша страна», — приводит «Царьград» слова Менендеса. Также он уточнил, что российские военные будут находиться в Венесуэле до тех пор, пока того будет требовать государственная безопасность.
Два российских самолета с 99 военнослужащими и 35 тоннами гуманитарного груза на борту прибыли в Венесуэлу 25 марта. В итоге президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия отозвала своих военных, напоминает телеканал 360. По словам американского лидера, он примет для этого все необходимые меры.