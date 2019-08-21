Югра и Ямал вместе построят трассы, которые ждут тысячи северян

ХМАО и ЯНАО совместно построят связующие регионы дороги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

Ямал и Югра договорились о совместном строительстве межрегиональных трасс. Копия соответствующего соглашения между двумя округами имеется в распоряжении «URA.RU».

«Достаточно отдаленное поселение получит возможность быстро и безопасно добираться в более крупные муниципалитеты. Этот запрос населения уже давно был в повестке и в ближайшее время будет удовлетворен», — рассказал источник агентства в мэрии Новоаганска (поселок в ХМАО — прим.ред.), через который пройдет одна из дорог.

В рамках проектов планируется построить десятки километров по следующим маршрутам: «Радужный —Вынгапуровский —Ноябрьск», «Нягань—Андра—Белоярский—Надым—Салехард». Также возведут мост через Обь в Октябрьском районе. Еще один мост через Обь в районе Сургута построят на трассе «Тюмень—Сургут —Новый Уренгой —Надым — Салехард».

«Сейчас завершается согласование юридических моментов по соглашению. После чего начнется работа по проектированию объектов», — заявили в пресс-службе окружного правительства ЯНАО. Там отметили, что соглашение обеспечит развитие инфраструктуры в двух регионах. В правительстве ХМАО на звонки не ответили.

Строительство дорог в округах, как и по всей России, проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель — до 2024 года улучшить качество дорог в регионах и привести их в нормальное состояние.