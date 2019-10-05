Названы способы борьбы с высоким давлением без лекарств

Естественные способы борьбы с гипертонией — например, потеря веса, отказ от соли и физическая активность — могут быть более эффективным средством терапии, чем лекарства, заявил директор Университетской клиники Мангейма Бернхард Крамер. По его словам, коррекция образа жизни может быть полезной даже при высоком кровяном давлении.
Среди естественных методов профилактики гипертонии Крамер назвал потерю веса, отказ от соли (предлагается заменить ее специями), легкий рацион, физическую активность, сауну и донорство крови. «Лучшим для снижения высокого кровяного давления считается рацион, в котором много овощей, фруктов, нежирных молочных продуктов и цельного зерна», — приводит слова специалиста «Медиафорум».
Также Крамер посоветовал ежедневно употреблять не менее 250 мл свекольного сока, чеснок, магний и боярышник. «В повседневной жизни 300—500 мг магния в день могут помочь расслабить сосуды», — объяснил ученый.
Как писало «URA.RU», ранее главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина отмечала, что чаще всего гипертонию обнаруживают о людей, которые страдают ожирением. По ее словам, доля мужского населения с такой проблемой составляет в России 29% — этот показатель вырос в три раза по сравнению с 2003 годом.