Продавцы заставили омского подростка без маски надеть пакет

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Разное. Курган, медицинская маска, защитная маска, маска в упаковке
Продавец заставляла подростка надеть пакет вместо медицинской маски, несмотря на его замечания, что в ней можно задохнуться Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Продавцы омского магазина заставили семнадцатилетнего подростка надеть на лицо пакет вместо медицинской маски. Об этом рассказала жительница Омска Светлана Булахова.

«На кассе сказали, не будут обслуживать, он (подросток — прим.ред.) предложил прикрыться одеждой. Тогда продавец предложила „маски“ — мешочки с прорезями для ушей», — цитирует «Ридус» Булахову. На замечание подростка о том, что в этой «маске» можно задохнуться, продавец ответила, что «еще никто не задохнулся».

Булахова добавила, что считает поведение продавца издевательством. «Ну, скоро нам что — мешки на голову наденут и скажут ходит», — добавила она.

Представители Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда Организации Объединенных Наций рассказали, что детям в возрасте 12 лет и старше необходимо носить маски в общественных местах. Детям от шести до 12 лет ношение масок рекомендуется, но не обязательно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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