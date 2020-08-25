Продавцы заставили омского подростка без маски надеть пакет

Продавцы омского магазина заставили семнадцатилетнего подростка надеть на лицо пакет вместо медицинской маски. Об этом рассказала жительница Омска Светлана Булахова.
«На кассе сказали, не будут обслуживать, он (подросток — прим.ред.) предложил прикрыться одеждой. Тогда продавец предложила „маски“ — мешочки с прорезями для ушей», — цитирует «Ридус» Булахову. На замечание подростка о том, что в этой «маске» можно задохнуться, продавец ответила, что «еще никто не задохнулся».
Булахова добавила, что считает поведение продавца издевательством. «Ну, скоро нам что — мешки на голову наденут и скажут ходит», — добавила она.
Представители Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда Организации Объединенных Наций рассказали, что детям в возрасте 12 лет и старше необходимо носить маски в общественных местах. Детям от шести до 12 лет ношение масок рекомендуется, но не обязательно.
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