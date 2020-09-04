Россия ввела санкции против Порошенко

Правительство России расширило список людей, в отношении которых вводятся специальных экономические меры. Теперь в список вошел и бывший президент Украины Петр Порошенко. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Дополнить пунктом 398 следующего содержания: Порошенко Петр Алексеевич, дата рождения — 26 сентября 1965 года», — говорится в документе, который подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и датирован 31 августа.
Изменения вносятся в постановление правительства России от 1 ноября 2018 года. Тогда Москва ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. В частности, в списке оказались на тот момент глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, глава СБУ Василий Грицак.
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