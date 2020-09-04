04 сентября 2020

Россия ввела санкции против Порошенко

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, порошенко петр
РФ ввела санкции против Петра Порошенко Фото: Официальный сайт президента Украины

Правительство России расширило список людей, в отношении которых вводятся специальных экономические меры. Теперь в список вошел и бывший президент Украины Петр Порошенко. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Дополнить пунктом 398 следующего содержания: Порошенко Петр Алексеевич, дата рождения — 26 сентября 1965 года», — говорится в документе, который подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и датирован 31 августа.

Изменения вносятся в постановление правительства России от 1 ноября 2018 года. Тогда Москва ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. В частности, в списке оказались на тот момент глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, глава СБУ Василий Грицак.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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