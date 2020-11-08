08 ноября 2020

В Совфеде предложили Украине отдать России южные регионы

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Фото. Пермь., флаг украины
В Совфеде отреагировали на требование украинцев снести в Одессе памятник Екатерине II Фото: Василий Заболотных © URA.RU

В случае сноса памятника российской императрице Екатерине II в Одессе украинским властям также стоит отказаться в пользу России от своих южных регионов. Такое мнение выразил член Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Подобная война с памятниками — это война отнюдь не с прошлым, а пример личностной деградации и культурного обнищания. Если на Украине так не терпится снести памятник Екатерине II, то вслед им стоит отказаться от южных областей в пользу России. Это будет правильно и справедливо», — приводит РИА «Новости» слова сенатора.

Он напомнил, что именно благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли, называемые Новороссией. Эта территория, в которую сейчас входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области Украины, была присоединена к Российской империи в результате русско-турецких войн.

В воскресенье в Одессе прошла акция протеста с требованием демонтировать памятник Екатерине II. Участники митинга говорили о незаконности установки монумента, а представитель инициативы «Деколонизация Украины» Анастасия Рыжкович заявила, что снос памятника поможет городу избавиться от влияния РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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