Редактор главного СМИ о ворах заявила о конце преступного мира

Новая статья УК РФ, по мнению Виктории Гефтер, приведет к исчезновению воровского мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новая статья уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в конечном итоге приведет к исчезновению в России института воров в законе. Таким мнением поделилась главный редактор профильного информационного агентства «Прайм крайм» Виктория Гефтер.

«Похоже, уходящий год положил начало конца воровскому миру, каким мы его знали. Причиной тому пресловутая президентская новелла к уголовному кодексу. Она уже фактически убила воровской ход в стране», — цитирует Гефтер Lenta.Ru.

Редактор криминального ресурса рассказала, что с появлением статьи 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии) многие воры в законе стали отказываться от своих статусов. Повлияли на это и довольно внушительные (до 15 лет лишения свободы) сроки, осужденным по новой статье.

Гефтер подчеркивает, что тенденция добровольного отказа от всех регалий в воровском сообществе будет только усиливаться. По ее мнению, в настоящее время криминальные авторитеты лишены той сильной воровской идеологии, которая наблюдалась в сообществе в советские времена.

Главным событием уходящего года в криминальном мире Гефтер назвала гибель одного из самых известных воров в законе в России Лоту Гули. Авторитет был убит в Турции 20 августа.