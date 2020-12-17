Евросоюз продлил санкции против России

Совет Евросоюза продлил санкционные ограничения против Российской Федерации еще на полгода. Об этом говорится в заявлении ЕС.
«Продлить ограничительные меры <…> до 31 июля 2021 года», — цитирует заявление ТАСС. Продление санкций согласовали накануне 27 стран Евросоюза, передает телеканал 360.
Санкции были введены в связи с украинскими событиями в 2014 году. Они затрагивают российскую экономику, в частности, торговый, финансовый и военный сектор. В ответ Россия ввела запрет привозить из стран Евросоюза некоторые продукты.
Однако Евросоюз вводит санкции не только против России. Так, в декабре лидеры стран-членов ЕС приняли решение расширить санкции в отношении Турции. Но президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский пояснил, что ЕС не обладает никакими инструментами, которые могли бы повлиять на Анкару.
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