Евросоюз продлил санкции против России

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Виды Стокгольма. Швеция, флаг евросоюза, европа, стокгольмская ратуша
Ограничения продлятся до июля 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Совет Евросоюза продлил санкционные ограничения против Российской Федерации еще на полгода. Об этом говорится в заявлении ЕС.

«Продлить ограничительные меры <…> до 31 июля 2021 года», — цитирует заявление ТАСС. Продление санкций согласовали накануне 27 стран Евросоюза, передает телеканал 360.

Санкции были введены в связи с украинскими событиями в 2014 году. Они затрагивают российскую экономику, в частности, торговый, финансовый и военный сектор. В ответ Россия ввела запрет привозить из стран Евросоюза некоторые продукты.

Однако Евросоюз вводит санкции не только против России. Так, в декабре лидеры стран-членов ЕС приняли решение расширить санкции в отношении Турции. Но президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский пояснил, что ЕС не обладает никакими инструментами, которые могли бы повлиять на Анкару.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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