Трамп на прощанье запретил США покупать российские дроны

Президент США Дональд Трамп выпустил указ, в котором запретил закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), с комплектующими из «стран-противников» Соединенных Штатов. Среди таких государства указаны Россия, Китай, Иран и КНДР. 20 января Трамп должен будет покинуть Белый дом.
Помимо указанных стран, к противникам США Трамп отнес государства и регионы, которые наносят вред национальной и экономической безопасности страны. «Использование БПЛА и компонентов, производимых нашими противниками, угрожает нашей национальной и экономической безопасности», — говорится в тексте указа, размещенного на сайте Белого дома.
Указ касается как прямых закупок дронов, так и сделок с участием третьей стороны. В документе Трамп подчеркивает, что способность США производить собственные БПЛА с собственными важными компонентами может иметь решающее значение для национальной обороны, пишет News.ru.
Дональд Трамп оставит пост президента США 20 января. Новым главой государства станет кандидат от демократов Джозеф Байден. Во время подсчета голосов выборщиков в здании американского конгресса, сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. В ходе протестов погибли четыре человека.
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