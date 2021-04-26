Генпрокуратура начала сбор компромата на ЖКХ Екатеринбурга

Управление Генеральной прокуратуры в УрФО запустило «горячую линию» по сбору жалоб с жителей Екатеринбурга на сферу ЖКХ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
«Имеющаяся информация о нарушениях законодательства может быть сообщена по указанным номерам телефонов (+7 (343) 359-84-35, +7 (343) 359-85-50) 26 — 28 апреля с 09:00 до 16:30», — говорится в сообщении.
Горожане, недовольные содержанием дома, некачественным капремонтом или задержкой с его проведением, неудовлетворительным содержанием придомовой территории или невозможностью переехать из аварийного дома могут обращаться в прокуратуру. В надзорном ведомстве обещают принять любую информацию по всем проблемам в жилищно-коммунальном хозяйстве Екатеринбурга.
Екатеринбург известен конфликтами в жилищно-коммунальной сфере, когда жителям выставляли двойные квитанции за услуги управляющих компаний. Нередки были скандалы с подделкой протоколов собраний жильцов о переходе в конкурирующую УК.
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