Посла России вызвали в МИД Швеции

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
МИД Швеции выразит протест послу РФ из-за санкций против европейских чиновников Фото:

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России Виктора Татаринцева. В ведомстве дипломату выразят протест из-за введения РФ санкций против нескольких европейских чиновников.

«Мы вызовем посла России и выразим протест против этого», — заявил ТАСС сотрудник пресс-службы шведского МИДа Матс Самуэльссон. В Стокгольме считают, что в «отличие от санкций Евросоюза, российские санкции не обоснованы, юридически не ясны и выражают политические мотивы».

Ранее Европейский парламент утвердил резолюцию по России с призывами к санкциям и пересмотру отношений. В документе депутаты призывают сократить зависимость от РФ в сфере энергетики, остановить проект «Северный поток — 2», отключить страну от системы платежей SWIFT, отказаться от российской нефти и газа, а также ввести санкции против «русских олигархов» в случае «вторжения на Украину», передает RT.

В ответ на это Россия запретила въезд на территорию страны для восьми чиновников из Евросюза, среди которых председатель Европарламента Давид Мария Сассоли. В Швеции посчитали, что данный шаг ухудшит отношения Москвы с Евросоюзом. Германия также назвала санкции РФ необоснованными.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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