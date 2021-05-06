06 мая 2021

Астрономы выложили снимок падающей на Землю китайской ракеты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Китайскую ракету запечатлели в 700 км от земли Фото:

Астрономы из проекта Virtual Telescope сделали снимок китайской ракеты Long March 5B («Чанчжэн-5B Y2»), которая вышла из строя и на большой скорости падает на Землю. Экспертам пришлось сделать кадр с секундной выдержкой, чтобы сфотографировать вторую ступень ракеты-носителя.

Кадр появился на сайте проекта. Отмечается, что в момент снимка ступень ракеты находилась приблизительно в 700 км от телескопа. Солнце при этом всего на несколько градусов было ниже горизонта, из-за чего небо было невероятно ярким, отмечает LIFE.

29 апреля ракета-носитель «Чанчжэн-5B Y2» с модулем «Тяньхэ» стартовала с космодрома на острове Хайнань. После запуска она вышла из-под контроля. Ожидается, что она может совершить падение на Землю с 8 по 10 мая. В Роскосмосе ответили на сообщения об этой угрозе.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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