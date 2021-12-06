«Единая Россия» вызвалась защитить шахтеров от новых аварий

«Единая Россия» предложила привлечь профсоюзы к контролю над соблюдением условий труда шахтеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Партия «Единая Россия» совместно с Министерством труда РФ разработает законопроект об усилении охраны труда шахтеров. Об этом сообщил замруководителя фракции Андрей Исаев по итогам встречи с главой ведомства Антоном Котяковым. К контролю над соблюдением условий труда горняков единороссы предложили привлекать профсоюзы.

«Здесь необходимы усилия профсоюзов. Но часто работодатели их игнорируют. Поэтому мы полностью согласны с предложением об усилении ответственности работодателей за нарушение прав профсоюзов», — цитирует Андрея Исаева официальный сайт «Единой России».

Депутат напомнил, что в Трудовом кодексе РФ есть норма, которая позволяет шахтерам отказаться от работы, если условия труда угрожают их жизни и здоровью. При этом за ними сохраняется заработная плата.

Исаев отметил, что на встрече президиума «Единой России» с Котяковым также обсуждался вопросы оплаты труда в угольной промышленности. Сейчас ее регулируют отраслевые соглашения. Исаев напомнил, что вопрос об их соблюдении поднимал президент РФ Владимир Путин.

В «Единой России» предложили повысить статус отраслевых соглашений и внести соответствующие поправки в трудовое законодательство. Контроль над их исполнением могут возложить не только на стороны социального партнерства, но и на госорганы. Например, на Роструд. Исаев считает, что отраслевые соглашения должны исполняться так же, как подзаконные акты.

Законопроекты, которые готовят «Единая Россия» и Минтруд РФ, должны предотвратить катастрофы, подобные той, что произошла на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, подчеркнул Исаев. В результате взрыва 25 ноября погибли 52 человека, еще 63 пострадали. Предположительно, авария произошла из-за выброса метана, который выделяется при добыче угля. Шахтеры сообщили, что руководство шахты заклеивало скотчем газоанализаторы, чтобы они не показывали реальный уровень метана в шахте. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Путин заявил, что причиной трагедии на «Листвяжной» было отсутствие контроля со стороны руководства шахты.