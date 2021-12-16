Жириновский отчитал депутатов, выступающих против QR-кодов. «Собой займитесь!»

16 декабря 2021 в 17:09 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский заявил о необходимости закона о QR-кодах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский жестко раскритиковал депутатов, которые выступают против федерального законопроекта о QR-кодах. По словам Жириновского, депутаты не имеют право заниматься саботажем. «Большая часть сидит без масок. Собой займитесь! Получаете самую высокую зарплату и не можете два года решить, что делать. Вы русские или нет? Поправки куда вносим? Закон о эпидемиологическом благополучии народа. Вы не хотите благополучия? Вы врач — идите работайте, что вы тут сидите? Занимайтесь своим делом, бросили больницы, сидите здесь, в Госдуме. Закон стратегический, принимать надо. Вносите поправки. Нельзя заниматься саботажем, говорить, что это не надо», — сказал Жириновский в ходе обсуждения законопроекта о QR-кодах. Трансляция обсуждения идет на официальном сайте Госдумы. В ходе обсуждения законопроекта депутат Госдумы Василий Пискарев сообщил, что ряд организаций, которые выступают против QR-кодов, получают иностранное финансирование. Согласно данным исследования рекрутинговой компании HeadHunter, треть россиян поддерживают введение QR-кодов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский жестко раскритиковал депутатов, которые выступают против федерального законопроекта о QR-кодах. По словам Жириновского, депутаты не имеют право заниматься саботажем. «Большая часть сидит без масок. Собой займитесь! Получаете самую высокую зарплату и не можете два года решить, что делать. Вы русские или нет? Поправки куда вносим? Закон о эпидемиологическом благополучии народа. Вы не хотите благополучия? Вы врач — идите работайте, что вы тут сидите? Занимайтесь своим делом, бросили больницы, сидите здесь, в Госдуме. Закон стратегический, принимать надо. Вносите поправки. Нельзя заниматься саботажем, говорить, что это не надо», — сказал Жириновский в ходе обсуждения законопроекта о QR-кодах. Трансляция обсуждения идет на официальном сайте Госдумы. В ходе обсуждения законопроекта депутат Госдумы Василий Пискарев сообщил, что ряд организаций, которые выступают против QR-кодов, получают иностранное финансирование. Согласно данным исследования рекрутинговой компании HeadHunter, треть россиян поддерживают введение QR-кодов.