Жириновский отчитал депутатов, выступающих против QR-кодов. «Собой займитесь!»

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Владимир Жириновский заявил о необходимости закона о QR-кодах Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский жестко раскритиковал депутатов, которые выступают против федерального законопроекта о QR-кодах. По словам Жириновского, депутаты не имеют право заниматься саботажем.

«Большая часть сидит без масок. Собой займитесь! Получаете самую высокую зарплату и не можете два года решить, что делать. Вы русские или нет? Поправки куда вносим? Закон о эпидемиологическом благополучии народа. Вы не хотите благополучия? Вы врач — идите работайте, что вы тут сидите? Занимайтесь своим делом, бросили больницы, сидите здесь, в Госдуме. Закон стратегический, принимать надо. Вносите поправки. Нельзя заниматься саботажем, говорить, что это не надо», — сказал Жириновский в ходе обсуждения законопроекта о QR-кодах. Трансляция обсуждения идет на официальном сайте Госдумы.

В ходе обсуждения законопроекта депутат Госдумы Василий Пискарев сообщил, что ряд организаций, которые выступают против QR-кодов, получают иностранное финансирование. Согласно данным исследования рекрутинговой компании HeadHunter, треть россиян поддерживают введение QR-кодов.

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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский жестко раскритиковал депутатов, которые выступают против федерального законопроекта о QR-кодах. По словам Жириновского, депутаты не имеют право заниматься саботажем. «Большая часть сидит без масок. Собой займитесь! Получаете самую высокую зарплату и не можете два года решить, что делать. Вы русские или нет? Поправки куда вносим? Закон о эпидемиологическом благополучии народа. Вы не хотите благополучия? Вы врач — идите работайте, что вы тут сидите? Занимайтесь своим делом, бросили больницы, сидите здесь, в Госдуме. Закон стратегический, принимать надо. Вносите поправки. Нельзя заниматься саботажем, говорить, что это не надо», — сказал Жириновский в ходе обсуждения законопроекта о QR-кодах. Трансляция обсуждения идет на официальном сайте Госдумы. В ходе обсуждения законопроекта депутат Госдумы Василий Пискарев сообщил, что ряд организаций, которые выступают против QR-кодов, получают иностранное финансирование. Согласно данным исследования рекрутинговой компании HeadHunter, треть россиян поддерживают введение QR-кодов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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