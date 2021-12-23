Власти РФ готовы освободить от ЕГЭ часть выпускников

23 декабря 2021 в 09:43 Размер текста - 17 +

Рособрнадзор не против ввести ЕГЭ только для поступающих в вузы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Рособрнадзоре не против идеи оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев. «В 2021 году мы так сделали, ничего трагичного не произошло. Дети получили аттестат. Если они когда-то захотят поступать в высшее учебное заведение, у них есть право заявиться на ЕГЭ, как у выпускников прошлых лет, сдать этот экзамен и поступить в высшее учебное заведение», — передает ТАСС слова Музаева. В этом году выпускники школ, которые не собирались поступать в ВУЗы, сдавали выпускные экзамены по русскому языку и математике. Почти 10% выпускников школ выбирают сдачу экзаменов не в форме ЕГЭ, это около 60 тысяч человек, сказал Музаев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Рособрнадзоре не против идеи оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев. «В 2021 году мы так сделали, ничего трагичного не произошло. Дети получили аттестат. Если они когда-то захотят поступать в высшее учебное заведение, у них есть право заявиться на ЕГЭ, как у выпускников прошлых лет, сдать этот экзамен и поступить в высшее учебное заведение», — передает ТАСС слова Музаева. В этом году выпускники школ, которые не собирались поступать в ВУЗы, сдавали выпускные экзамены по русскому языку и математике. Почти 10% выпускников школ выбирают сдачу экзаменов не в форме ЕГЭ, это около 60 тысяч человек, сказал Музаев.