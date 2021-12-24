Бизнес в России просит помощи у налоговой из-за закона о QR-кодах

Налоговую службу хотят привлечь к мониторингу ситуации с бизнесом после введения QR-кодов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Из-за введенных в России QR-кодов бизнес сталкивается с проблемами, решить которые может Федеральная налоговая служба (ФНС). Об этом заявила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова. По ее словам, налоговой следует оказывать бизнесу меры поддержки.

«Основной параметр для бизнеса, который покажет, как меняется ситуация, это выручка. Сначала она может очень сильно „провалиться“, потом наступить какая-то стабилизация, поэтому считывание показателей, чтобы понять процессы, — это очень важно. Исходя из этого, в идеале можно было бы оказывать меры поддержки», — сказала Дыбова в разговоре с ТАСС. По мнению Дыбовой, для работы по QR-кодам бизнесу следует предоставить целевую субсидию на покупку оборудования.

С мнением представителя ТПП согласен соучредитель IT-разработчика BPIUM, член Партии роста в Татарстане Андрей Финохин. «У ФНС есть самые полные данные по деятельности малых и средних предпринимателей. Нужно лишь подумать над механизмом, как налоговая может делиться этими данными», — считает он.

Ранее в Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовали принять законопроект о QR-кодах. В российском совете торговых центров заявили, что из-за закона о QR-кодах в России могут закрыться тысячи ТЦ, пишет «Национальная служба новостей».

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