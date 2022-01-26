Foreign Policy: Украина собирает народное ополчение

27 января 2022 в 09:33 Размер текста - 17 +

Иностранные СМИ узнали о планах создание народного сопротивления на Украине Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Министерство обороны Украины создает движение народного сопротивления новому вторжению России. Согласно проекту Киева, ополчение охватит все слои украинского общества. Такой вывод сделали журналисты американского издания Foreign Policy. «Еще до того, как Россия начала свое нынешнее наращивание военной мощи, украинский парламент одобрил обширный закон, который позволит военным вооружать местные ополчения по указанию Зеленского. За кулисами министерство обороны Украины приступило к интенсивному планированию организации народного сопротивления новому российскому вторжению», — пишет Foreign Policy. По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский привлек к организации ополчения генерала Юрия Галушкина, ветерана боев 2014 года в Донбассе. Ему предложено возглавить «народную оборону». В каждой украинской области и в Киеве создается 25 отрядов ополченцев, которые должны будут защищать фланги украинской армии от нападения России. Обучать ополченцев должны сотрудники спецподразделений (силы специальных операций Украины). «Когда сотни мирных жителей … смогут выдвинуться на свои позиции в течение нескольких часов — это создаст новое качество обороны», — подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников. Министерство обороны Украины заявляет, что сможет вооружить 150 новых батальонов и подразделений бригадного уровня для крупных городов. Впрочем, отмечает Foreign Policy, недостатки этого плана очевидны и видны даже Киеву. Бессистемное вооружение мирных жителей может закончиться катастрофой, как это случилось в Катаре в 2011 году, когда оружие, выделенное администрацией Барака Обамы ливийским повстанцам, оказалось в руках исламистских боевиков. Как заявил изданию один из военных западных чиновников, минобороны придется быстро отобрать и обучить 130 000 новых защитников и добровольческих отрядов, а уровень военной подготовки этих добровольцев неясен. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о грядущей деэскалации конфликта в Донбассе. В США заявили, что Россия нападет на Украину в течение трех ближайших недель. В ЛНР заявили, что Киев готовится к войне в Донбассе. В Кремле опровергают все измышления Запада относительно планов по вторжению на Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство обороны Украины создает движение народного сопротивления новому вторжению России. Согласно проекту Киева, ополчение охватит все слои украинского общества. Такой вывод сделали журналисты американского издания Foreign Policy. «Еще до того, как Россия начала свое нынешнее наращивание военной мощи, украинский парламент одобрил обширный закон, который позволит военным вооружать местные ополчения по указанию Зеленского. За кулисами министерство обороны Украины приступило к интенсивному планированию организации народного сопротивления новому российскому вторжению», — пишет Foreign Policy. По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский привлек к организации ополчения генерала Юрия Галушкина, ветерана боев 2014 года в Донбассе. Ему предложено возглавить «народную оборону». В каждой украинской области и в Киеве создается 25 отрядов ополченцев, которые должны будут защищать фланги украинской армии от нападения России. Обучать ополченцев должны сотрудники спецподразделений (силы специальных операций Украины). «Когда сотни мирных жителей … смогут выдвинуться на свои позиции в течение нескольких часов — это создаст новое качество обороны», — подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников. Министерство обороны Украины заявляет, что сможет вооружить 150 новых батальонов и подразделений бригадного уровня для крупных городов. Впрочем, отмечает Foreign Policy, недостатки этого плана очевидны и видны даже Киеву. Бессистемное вооружение мирных жителей может закончиться катастрофой, как это случилось в Катаре в 2011 году, когда оружие, выделенное администрацией Барака Обамы ливийским повстанцам, оказалось в руках исламистских боевиков. Как заявил изданию один из военных западных чиновников, минобороны придется быстро отобрать и обучить 130 000 новых защитников и добровольческих отрядов, а уровень военной подготовки этих добровольцев неясен. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о грядущей деэскалации конфликта в Донбассе. В США заявили, что Россия нападет на Украину в течение трех ближайших недель. В ЛНР заявили, что Киев готовится к войне в Донбассе. В Кремле опровергают все измышления Запада относительно планов по вторжению на Украину.