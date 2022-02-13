13 февраля 2022

В МОК сделали заявление по участию Валиевой в Олимпиаде

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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, коньки, фигурное катание
Марк Адамс высказался о деле российской фигуристки Камилы Валиевой Фото:
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Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Если российскую фигуристку Камилу Валиеву признают замешанной в допинг-скандале, это не будет означать, что она отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

«Если Валиевой разрешить участвовать в соревнованиях, это не будет означать, что она не замешана в допинге. Если CAS примет решение, что ей нельзя соревноваться, то это также не будет означать, что она признана виновной. Нужно внести ясность. Мы должны подождать завершения процесса», — передает Sport24 слова Адамса.

Представитель МОК также напомнил, что Валиевой всего 15 лет. «Мы все уважительно относимся к закону, поэтому важно избегать домыслов и спекуляций. Другие команды также ждут церемонии, не только Валиева. Мы все ждем окончания процесса», — подытожил он.

Во вторник, 8 февраля, российским фигуристам не стали вручать золотые медали. Церемония была перенесена. Позже Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы, передает RT.

В крови у фигуристки обнаружили триметадизидин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. При этом Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб, и, после «загрязненной», она дважды сдавала «чистые» пробы, в том числе, одну из них уже в Китае. Решение об отстранении фигуристки 9 февраля РУСАДА отменило, уточняет телеканал 360.

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Если российскую фигуристку Камилу Валиеву признают замешанной в допинг-скандале, это не будет означать, что она отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. «Если Валиевой разрешить участвовать в соревнованиях, это не будет означать, что она не замешана в допинге. Если CAS примет решение, что ей нельзя соревноваться, то это также не будет означать, что она признана виновной. Нужно внести ясность. Мы должны подождать завершения процесса», — передает Sport24 слова Адамса. Представитель МОК также напомнил, что Валиевой всего 15 лет. «Мы все уважительно относимся к закону, поэтому важно избегать домыслов и спекуляций. Другие команды также ждут церемонии, не только Валиева. Мы все ждем окончания процесса», — подытожил он. Во вторник, 8 февраля, российским фигуристам не стали вручать золотые медали. Церемония была перенесена. Позже Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы, передает RT. В крови у фигуристки обнаружили триметадизидин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. При этом Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб, и, после «загрязненной», она дважды сдавала «чистые» пробы, в том числе, одну из них уже в Китае. Решение об отстранении фигуристки 9 февраля РУСАДА отменило, уточняет телеканал 360.
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