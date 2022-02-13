В МОК сделали заявление по участию Валиевой в Олимпиаде

14 февраля 2022 в 09:31 Размер текста - 17 +

Марк Адамс высказался о деле российской фигуристки Камилы Валиевой Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Если российскую фигуристку Камилу Валиеву признают замешанной в допинг-скандале, это не будет означать, что она отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. «Если Валиевой разрешить участвовать в соревнованиях, это не будет означать, что она не замешана в допинге. Если CAS примет решение, что ей нельзя соревноваться, то это также не будет означать, что она признана виновной. Нужно внести ясность. Мы должны подождать завершения процесса», — передает Sport24 слова Адамса. Представитель МОК также напомнил, что Валиевой всего 15 лет. «Мы все уважительно относимся к закону, поэтому важно избегать домыслов и спекуляций. Другие команды также ждут церемонии, не только Валиева. Мы все ждем окончания процесса», — подытожил он. Во вторник, 8 февраля, российским фигуристам не стали вручать золотые медали. Церемония была перенесена. Позже Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы, передает RT. В крови у фигуристки обнаружили триметадизидин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. При этом Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб, и, после «загрязненной», она дважды сдавала «чистые» пробы, в том числе, одну из них уже в Китае. Решение об отстранении фигуристки 9 февраля РУСАДА отменило, уточняет телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если российскую фигуристку Камилу Валиеву признают замешанной в допинг-скандале, это не будет означать, что она отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. «Если Валиевой разрешить участвовать в соревнованиях, это не будет означать, что она не замешана в допинге. Если CAS примет решение, что ей нельзя соревноваться, то это также не будет означать, что она признана виновной. Нужно внести ясность. Мы должны подождать завершения процесса», — передает Sport24 слова Адамса. Представитель МОК также напомнил, что Валиевой всего 15 лет. «Мы все уважительно относимся к закону, поэтому важно избегать домыслов и спекуляций. Другие команды также ждут церемонии, не только Валиева. Мы все ждем окончания процесса», — подытожил он. Во вторник, 8 февраля, российским фигуристам не стали вручать золотые медали. Церемония была перенесена. Позже Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы, передает RT. В крови у фигуристки обнаружили триметадизидин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. При этом Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб, и, после «загрязненной», она дважды сдавала «чистые» пробы, в том числе, одну из них уже в Китае. Решение об отстранении фигуристки 9 февраля РУСАДА отменило, уточняет телеканал 360.