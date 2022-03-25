Популярные города Подмосковья соединят с Москвой

25 марта 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

Метро будет в Балашихе и Долгопрудном, заявил Андрей Воробьев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В нескольких районах Подмосковья, таких как Балашиха и Мытищи, областные власти построят новые станции метрополитена. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. «Метро точно будет [в Балашихе и Долгопрудном], вопрос — когда. В 2023 — начале 2024 года будет метро на Новой Риге, это уже за МКАД. Мы в постоянном диалоге с мэром Москвы [Сергеем Собяниным] и ищем возможности, чтобы метро было и в Балашихе, и в Мытищах», — сказал он на встрече с курсантами в центре «Авангард», слова Воробьева приводит телеканал 360. Он также отметил, что станции метро открылись в Котельниках, Реутове, Новокосине, Люберцах. Основная задача — улучшить транспортную доступность в Подмосковье. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В нескольких районах Подмосковья, таких как Балашиха и Мытищи, областные власти построят новые станции метрополитена. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. «Метро точно будет [в Балашихе и Долгопрудном], вопрос — когда. В 2023 — начале 2024 года будет метро на Новой Риге, это уже за МКАД. Мы в постоянном диалоге с мэром Москвы [Сергеем Собяниным] и ищем возможности, чтобы метро было и в Балашихе, и в Мытищах», — сказал он на встрече с курсантами в центре «Авангард», слова Воробьева приводит телеканал 360. Он также отметил, что станции метро открылись в Котельниках, Реутове, Новокосине, Люберцах. Основная задача — улучшить транспортную доступность в Подмосковье.