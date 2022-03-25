Популярные города Подмосковья соединят с Москвой

В нескольких районах Подмосковья, таких как Балашиха и Мытищи, областные власти построят новые станции метрополитена. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Метро точно будет [в Балашихе и Долгопрудном], вопрос — когда. В 2023 — начале 2024 года будет метро на Новой Риге, это уже за МКАД. Мы в постоянном диалоге с мэром Москвы [Сергеем Собяниным] и ищем возможности, чтобы метро было и в Балашихе, и в Мытищах», — сказал он на встрече с курсантами в центре «Авангард», слова Воробьева приводит телеканал 360.
Он также отметил, что станции метро открылись в Котельниках, Реутове, Новокосине, Люберцах. Основная задача — улучшить транспортную доступность в Подмосковье.
В нескольких районах Подмосковья, таких как Балашиха и Мытищи, областные власти построят новые станции метрополитена. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. «Метро точно будет [в Балашихе и Долгопрудном], вопрос — когда. В 2023 — начале 2024 года будет метро на Новой Риге, это уже за МКАД. Мы в постоянном диалоге с мэром Москвы [Сергеем Собяниным] и ищем возможности, чтобы метро было и в Балашихе, и в Мытищах», — сказал он на встрече с курсантами в центре «Авангард», слова Воробьева приводит телеканал 360. Он также отметил, что станции метро открылись в Котельниках, Реутове, Новокосине, Люберцах. Основная задача — улучшить транспортную доступность в Подмосковье.