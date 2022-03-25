Популярные города Подмосковья соединят с Москвой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Санкт-Петербург, метро, Питер, санкт-петербург, виды города, виды санкт-петербурга, санкт-петербург виды города, метро питер
Метро будет в Балашихе и Долгопрудном, заявил Андрей Воробьев Фото:

В нескольких районах Подмосковья, таких как Балашиха и Мытищи, областные власти построят новые станции метрополитена. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Метро точно будет [в Балашихе и Долгопрудном], вопрос — когда. В 2023 — начале 2024 года будет метро на Новой Риге, это уже за МКАД. Мы в постоянном диалоге с мэром Москвы [Сергеем Собяниным] и ищем возможности, чтобы метро было и в Балашихе, и в Мытищах», — сказал он на встрече с курсантами в центре «Авангард», слова Воробьева приводит телеканал 360.

Он также отметил, что станции метро открылись в Котельниках, Реутове, Новокосине, Люберцах. Основная задача — улучшить транспортную доступность в Подмосковье.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В нескольких районах Подмосковья, таких как Балашиха и Мытищи, областные власти построят новые станции метрополитена. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. «Метро точно будет [в Балашихе и Долгопрудном], вопрос — когда. В 2023 — начале 2024 года будет метро на Новой Риге, это уже за МКАД. Мы в постоянном диалоге с мэром Москвы [Сергеем Собяниным] и ищем возможности, чтобы метро было и в Балашихе, и в Мытищах», — сказал он на встрече с курсантами в центре «Авангард», слова Воробьева приводит телеканал 360. Он также отметил, что станции метро открылись в Котельниках, Реутове, Новокосине, Люберцах. Основная задача — улучшить транспортную доступность в Подмосковье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...