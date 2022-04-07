Юрист рассказал, как изменятся льготы, выплаты и пенсии в апреле

В России дополнительно повысят пенсии, пособия, выплаты семьям с детьми, чтобы компенсировать рост цен. Также увеличат минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.
С 1 апреля 2022 года малоимущим семьям начали начислять выплаты на детей от 8 до 16 лет. Переводить выплаты будут с 1 мая, так пособие за два месяца выплатят одновременно, сообщает партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова;
премьер-министр Михаил Мишустин 7 апреля анонсировал новые меры социальной поддержки. Уже в ближайшее время повысят пенсии, пособия, выплаты семьям с детьми, чтобы компенсировать рост цен. Также увеличат минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум;
ведущий юрист «Европейской юридической службы» Александр Спиридонов рассказал об уже действующих мерах поддержки россиян. До 1 октября 2022 года введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве граждан по заявлениям, которые подаются кредиторами, сообщает Life;
сотрудникам, переведенным на неполный рабочий день, кто находится в отпуске без сохранения зарплаты или работает на предприятии, где принято решение о банкротстве, службы занятости оказывают помощь с временным трудоустройством и профобучением, а также открытием собственного дела;
отменены повышающие коэффициенты на автомобили со средней стоимостью до десяти миллионов рублей;
до 1 января 2023 года пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг начисляются и взыскиваются исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей на 27 февраля 2022 года, тогда она составляла 9,5%;
заемщики, договоры которых заключены до 1 марта 2022 года, могут обратиться к кредитору за предоставлением отсрочки платежей на срок не более шести месяцев. Подать заявление можно до 30 сентября.
В России дополнительно повысят пенсии, пособия, выплаты семьям с детьми, чтобы компенсировать рост цен. Также увеличат минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Ранее Мишустин заявил, что правительство РФ намерено сохранить уровень жизни россиян. С 1 апреля в России уже планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%, сообщает портал «Невские новости».