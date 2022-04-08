Депутаты Госдумы предложили раздать миллиарды из ПФР

08 апреля 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Тем, кто получил маткапитал не полностью, хотят начислить дополнительные выплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU На счетах Пенсионного фонда Российской Федерации сохранились остатки на сумму свыше 4 млрд рублей. Деньги предложено начислить 758 тысячам россиян, ранее получившим маткапитал в неполном объеме. Законопроект с данной инициативой опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы. «По оценкам Счетной палаты Российской Федерации, на счетах Пенсионного фонда Российской Федерации сохранились остатки на сумму 4 млрд 712,6 млн рублей, не востребованные в течение ряда лет (до 10 лет)», — сообщается в документе. Такие остатки образовались из-за индексации материнского капитала, прошедшей в период между подачей заявления на выплату материнского капитала и его выдачей. Счетная палата насчитала не менее 758 тысяч россиян, которым положены недостающая разница. В России также разработан законопроект, согласно которому семьям разрешат брать до 5% маткапитала наличными. Причем такая возможность будет доступна всем россиянам, независимо от их дохода. 1 февраля в России проиндексировали материнский капитал на уровень фактической инфляции — 8,4%. Этим видом господдержки смогут воспользоваться более одного миллиона семей. Так на первого ребенка можно будет получить 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей, сообщает РАПСИ. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На счетах Пенсионного фонда Российской Федерации сохранились остатки на сумму свыше 4 млрд рублей. Деньги предложено начислить 758 тысячам россиян, ранее получившим маткапитал в неполном объеме. Законопроект с данной инициативой опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы. «По оценкам Счетной палаты Российской Федерации, на счетах Пенсионного фонда Российской Федерации сохранились остатки на сумму 4 млрд 712,6 млн рублей, не востребованные в течение ряда лет (до 10 лет)», — сообщается в документе. Такие остатки образовались из-за индексации материнского капитала, прошедшей в период между подачей заявления на выплату материнского капитала и его выдачей. Счетная палата насчитала не менее 758 тысяч россиян, которым положены недостающая разница. В России также разработан законопроект, согласно которому семьям разрешат брать до 5% маткапитала наличными. Причем такая возможность будет доступна всем россиянам, независимо от их дохода. 1 февраля в России проиндексировали материнский капитал на уровень фактической инфляции — 8,4%. Этим видом господдержки смогут воспользоваться более одного миллиона семей. Так на первого ребенка можно будет получить 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей, сообщает РАПСИ.