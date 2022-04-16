Востоковед предупредил власти РФ об опасности дружбы с Китаем

Китаевед Кирилл Котков считает, что КНР может отвернуться от России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Китай может принять сторону Запада и присоединиться к антироссийским санкциям, если спецоперация на Украине пойдет по неблагоприятному для Москвы сценарию, предупредил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге китаевед Кирилл Котков. Согласно его прогнозу, Китай готов выждать 2-3 месяца до принятия окончательного решения.

«Я считаю, что ближайшие два-три месяца решат все. Если для России все будет складываться успешно, то Китай будет нашу страну поддерживать. Если события пойдут по неблагоприятному для Москвы сценарию, то КНР быстро переобуется», — заявил Котков «Ридусу».

По его мнению, Китай будет тянуть время, чтобы сохранить партнерские отношения с Европой и США и не поругаться с Москвой. Как отмечает Котков, Америка использует Тайвань как разменную карту и пытается шантажировать Китай. Если КНР не присоединится к санкциям против России, то США помогут провозглашению независимости Тайваня, уверен эксперт.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении событий на Украине. Глава МИД Китая Ван И призвал Европу изменить образ мышления. По его мнению, жесткие санкции приведут только к взаимному ущербу. МИД Китая заявил, что правительство страны не является стороной конфликта на Украине. В ведомстве уточнили, что торговые отношения КНР с другими странами, включая РФ, не должны быть затронуты.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.

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